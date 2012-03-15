《两岸金融分析》参股大戏今年有望登场,但言"轻舟已过万重山"尚早

* 两岸金融业参股案是今年金融业最大话题

* 台湾政策有意多面向开放

* 货币清算机制签订与否是问号

记者 高洁如

路透台北3月15日电---在台湾与中国官员相继高分贝喊话下,今年两岸金融合作是否轻舟已过万重山?

台湾总统马英九今年初顺利取得连任,以财经见长的陈冲内阁走马上任,即喊出台湾应发展"具两岸特色的金融业务",随后金管会火速出招,针对两岸间金融业务的开放频施利多.

无独有偶地,中国总理温家宝周三在中国"两会"闭幕后举行的中外记者会上表示,在本届政府的最后一年要加快与台湾在两岸经济合作架构协议(ECFA)的后续谈判,两岸的金融合作会有进一步的发展.[ID:nST0440256]

业内人士相信今年两岸金融开放的脚步将更加速,银行互相参股上有望成就精彩案例.唯独殷盼有突破进展的--两岸货币清算机制签订可能仍将停留在只闻楼梯响的阶段.

"今年可以说是两岸金融业参股的元年,一定会有指标性的参股个案!"兆丰投顾分析师庄弼彦肯定地说.

金管会今年1月初甫开放陆银可来台参股本地银行或金控,单一陆银持股不得超过被投资本地银行、金融控股公司的5%,加计中国合格境内机构投资者(QDII)则限10%.[ID:nST0489459]

但金融业频频反映,希望可以开放两岸金融业参股的限制.针对此金管会副主委李纪珠有面回应,未来可能考虑差异化管理参股个案.[ID:nST0436262]但事实上,台湾针对来参股的陆银也有限制,目前只有中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)及建设银行(601939.SS)(0939.HK)符合来台参股的规定.

至于金管会主委陈裕璋则保守的说,陆资参股台湾银行业上限因实施时间不长,是否修改仍在观察.[ID:nST0440598]

台新投顾分析师施志鸿说,"参股不只是财务性投资,台湾一方看的更是可以藉由互相参股,以利用中国银行广大的通路来拓展业务,具有业务发展的机会."

台湾资产最大的民营金控--国泰金控(2882.TW)日前曾表示,正积极寻觅参股对象,并希望对方要有全国性通路.市场传闻国泰金参股的对象是全球市值最大的银行--中国工商银行.

此外,一些中小型银行如远东银(2845.TW)、永丰金(2890.TW)及京城银行(2809.TW)也曾传出陆资的城市级商银有意参股的传闻,造成股价一度蠢动.

台湾一旦放宽两岸金融业参股上限,分析师认为这将有助进一步拉抬金融股的股价/净值比(P/V).

目前台湾金融股的股价/净值比约在(P/V)1.1倍左右,自去年的低档约1倍回升.施志鸿进一步表示,当然参股的价格仍然是一大重点,参股价格至少要在1.2-1.3倍的股价/净值比才会有激励股价的效果.

因欧债危机影响实质面需求,台湾今年的经济成长料不如去年,且包括茂德5387.TWO、力晶5346.TWO奇美电(3481.TW)等大型企业的债务风险,都使金融业的信用风险节节升高,金融股的股价陷入困顿.

台湾金融保险类指数.TFNI今年来仅上涨9.2%,大幅落后台股加权股价指数.TWII14.9%的涨幅.

欲浏览台湾本地银行与大陆金融机构业务结盟一览,请点选[ID:nST0429214]

**实质利多还要等**

台湾金管会日前召开跨部会整合两岸特色的金融业务--三大方向:包括扩大OBU业务、研议开放大陆政府债券作为授信担保品、建立两岸网路金流平台.近期更规划"台湾为主的理财平台."--达成台湾人的钱,于台湾金融机构给台湾人操作.

尤其是今年上半年与中国银监会在台北召开"两岸银行监理合作第三次会议协商事项"可能释放的利多,外界颇多期待.

然而,部分学者却不以为然.由于两岸货币清算机制尚无声无影,具实质利益的人民币业务恐难推行,加以中国今年权力核心将换届,具实质利多的开放恐怕还需时间.

凯基投顾总经理朱晏民就说,"两岸互动上金融当然是重头戏,一方面陈冲对金融业很熟悉,这方面应该会着墨,"只不过,朱晏民也说,金融业其实是中国最保护的产业之一,两岸之间的金融业开放进展可能是缓慢且渐进的,不会一蹴可几.

针对台湾金管会今年的多项开放政策,永丰金副总经理庄建发指出,"这指的就是本地金融业务分行(DBU)可以开始做人民币业务...不过这还是要有货币清算机制才做得了."

台湾与中国具紧密的经贸关系,其中牵涉经贸、投资金额均相当庞大,两岸经贸往来牵涉到商业银行的企金、金融市场、理财和投资等面向相当广泛.不过,目前两岸仅有现钞清算,货币清算机制尚没有明确的结果.

根据海基会与海协会在2009年4月26日签署的"海峡两岸金融合作协议",在货币管理项目之下,已将现金的兑换和供应,列入开展合作的议题,并将逐步建立两岸货币清算机制.而目前台湾的18家台资银行的香港分行已与中银香港签署协议并开办人民币业务.

台湾央行总裁彭淮南表示,台湾央行自2010年起多次和中国人民银行密切联系接触,希望签署货币清算协议.不过,此事事涉敏感,且需要对方的高层才能决定,这是两方要达成协议才能够签订,问题比较特殊.

"央行会尽一切最大努力加速把货清签订出来...希望是in the near future(最近的将来),"彭淮南说. [ID:nST0440256]

中国全国政协经济委员会副主任、银监会前任主席刘明康在两会期间也表示"(签订货币清算)当然是愈快愈好,我希望明天就好."

台湾经济研究院副院长龚明鑫则认为,相对于台湾央行和政府对金融业开放态度,中国对金融业这方面是否要进一步开放,则还要再观察.

"中国今年政治活动很多,它今年要换届,尤其是它今年景气迟缓的状态.新一届的领导人对政治和经济的问题要处理的还是很多,(金融开放)的优先顺序是否在前面,还要再观察."他说.(完)