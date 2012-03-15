《新兴市场重要经济事件预告》--3月15日-3月22日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
(除特别说明外,均为GMT时间)
3月15日(四)
墨西哥城--20国集团(G20)特别代表会议(至3月16日).
法兰克福--欧洲央行(ECB)公布月报(0900).
印度孟买--印度央行举行2011-12年度货币政策季中评估会议.
新德里--印度财政部长慕克吉将公布2011/12年度经济调查报告.
首尔/华盛顿--韩国和美国自由贸易协议生效.
里加--拉脱维亚央行举行理事会会议.
圣地亚哥--智利央行召开利率会议(2200).
3月16日(五)
新德里--印度财政部长慕克吉在议会公布2012/13年度财政预算(0530).
印度古迪瓦达--印度央行副总裁K. C. Chakrabarty参加HDFC银行主办的一个活动.
印度孟买--印度央行副总裁Subir Gokarn与媒体就联邦预算进行互动交流(1100).
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策声明(1500).
蒙得维的亚--美洲开发银行(IDB)年度会议(至3月19日).
3月18日(日)
北京--中国财政部长谢旭人在中国发展高层论坛上发表演讲(0310).
苏黎世--俄罗斯经济金融论坛(至3月19日).
3月19日(一)
新德里--国际货币基金组织(IMF)联合主办中国-印度高层会议(至3月20日).
香港--澳洲央行总裁史蒂文斯在2012年瑞士信贷第15届亚洲投资会议上发表讲话.
北京--中国人民银行(央行)行长周小川在中国发展高层论坛上发表演讲(0600).
阿布贾--尼日利亚(奈及利亚)央行货币政策会议(至3月20日).
3月20日(二)
华沙--波兰央行货币政策委员会会议(预料不发表利率声明).
日内瓦--世界贸易组织贸易政策检讨机构(TPRB)举行菲律宾会议(至3月22日).
法兰克福--欧洲央行管委会成员魏德曼和波兰央行管理委员会成员Andrzej Raczko,在法兰克福金融峰会出席"中央银行在新机构框架中的角色"小组讨论会(1400).
3月21日(三)
曼谷--泰国央行货币政策委员会会议.
法兰克福--世界银行集团副行长兼司库Madelyn Antoncic将出席法兰克福金融峰会的"新系统风险"小组会议(0800 GMT).卢森堡财长Luc Frieden将出席"欧元危机和政府公债"小组会议.(0945 GMT)
3月22日(四)
开罗--埃及央行举行货币政策会议.
台北--台湾央行理监事会议.(0900)
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 李婷仪;审校 张明钧
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。