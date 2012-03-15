〔国际油市〕伊朗石油官员不担心国际制裁,称相信亚洲客户的忠诚度

路透科威特3月14日电---虽然油市担心伊朗遭国际制裁可能导致供应减少,但伊朗石油官员却毫无紧张的迹象,称亚洲客户仍坚持向伊朗购油,不会轻易以其他原油取代.

伊朗表示,西方国家寄望沙特阿拉伯弥补伊朗的石油份额很不切实际--沙特是全球唯一可迅速增加供应的产油国.伊朗官员也认为西方政治人物没有勇气面对油价进一步上涨.多位西方政治领袖今年均面临连任考验.

在科威特国际能源论坛中,几乎没有提到伊朗和西方国家的僵局.伊朗石油部长Rostam Qasemi的日程表上排满了他与土耳其、印度、委内瑞拉、阿尔及利亚、阿曼及南非代表的会晤.

"这个世界无法缺少伊朗石油,"Qasemi说.他表示伊朗出口仍与去年相同,大型石油企业道达尔(TOTF.PA)和皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)停止向伊朗购买石油,但其他买家介入.

从7月起,欧盟必须停止从伊朗购买的石油量约为日均60万桶.市场知情人士已经臆测,伊朗可能会将这些产量转运至亚洲和土耳其的主要客户.

土耳其能源部长Taner Yildiz表示,该国正持续从伊朗买进石油,今后也将继续如此.

印度官员也表达类似的立场.

西方国家石油高层也预计,即使遭到制裁,伊朗仍会向海外输出石油.(完)

--编译 李婷仪;审校 张荻

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