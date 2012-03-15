《外汇动态》美元/韩元脱离八周高位,因韩国出口商卖汇

0120GMT---美元/韩元KRW=KFTC因海外基金需求的带动而触及八周高位,但韩国出口商在约55日移动均线切入位水准卖出美元令其升势受限.

美元/韩元小升0.4%至1,131.0,稍早该汇价升至1,132.5,为1月20日以来最高水准,略低于该55日均线切入位(目前在1,133.0).美元/韩元自1月底以来一直在该均线下方交投.

"该货币对在当地市场受限于出口商卖盘.但在海外市场将试着继续上攻,"一外资银行资深交易员表示..(完)

--编译 戴素萍;审校 王丽鑫

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