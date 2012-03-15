《外汇动态》美元兑日圆因与期权相关的流入而上涨,进口商亦买进美元

0201GMT--美元兑日圆受到美元买盘的支撑,一位日系银行交易表示,这些买盘来自于gamma值作空的期权.

他并补充道,进口商在与薪酬结算日(gotobi)有关的交易中买进美元.东京进口商向来在每个月5日、10日或其他日期为五的倍数的日子买进美元,也就是所谓的薪酬结算日需求.

一位欧系银行交易员表示,美元兑日圆也受到日本投资人所带动,例如正在减少对冲的人寿业者.交易员称,市场也有传言称,与并购有关的资金流入提振了美元兑日圆.(完)

--编译 李婷仪;审校

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