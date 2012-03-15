〔两岸经贸〕台湾初步通过再松绑陆资来台,轻油裂解续列禁止登陆--消息

路透台北3月16日电---二位消息人士指出,针对两岸双向投资规范检讨,台湾行政院的跨部会协商会议已决议,再放宽陆资来台项目及对台湾面板与半导体等关键产业的投资限制;但轻油裂解仍持续列在禁止赴大陆投资项目.

跨部会会议在周四稍晚结束,据与会人士指出,会中决议一举放宽陆资来台湾投资项目,95%制造业项目都将纳入开放之列,服务业则是拉高至逾50%,公共工程亦提高至约54%.

此外,决议取消陆资在台湾面板、半导体等关键产业参股上限比例,不过仍维持陆资不得有控制权,及需专案审查的规定.

"大家对原则方向都达成共识,往松绑方向走,"该名人士称,但他也强调"政府还是有管制,不让陆方有控制权."

而对于台商赴大陆投资的禁止清单,消息人士表示,会议中亦通过开放一些项目,但石化业者最关注的轻油裂解,则仍续列在禁止项目不开放.

该跨部会会议结论将送院会讨论,待行政院长陈冲核可后,再正式宣布.

在新规尚未修正前,关于面板及半导体等关键产业,陆资投资台湾现有事业持股不得超过10%,若合资新设事业陆资持股比率须低于50%.但相关法规对陆资似无吸引力,尚无陆资来台投资半导体及面板业.

台湾面板大厂友达(2409.TW)周四收跌0.98%报15.2台币;奇美电(3481.TW)则收跌1.63%报15.05台币.均落后台湾加权股价指数.TWII的收跌0.04%.(完)