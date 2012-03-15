《Campbell专栏》情势发展料促成布兰特油价与库欣库存同创新高奇观

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Robert Campbell; 编译 蔡美珍/许娜/王冠中

路透纽约3月14日电---地缘政治疑虑、对全球经济情势的乐观预期、以及非石油输出国组织(OPEC)产油疲软等种种条件,已经让原油价格今年再创天价新高的可能性,成为油市议题.

不同于上一次在2008年改写纪录的那波涨势,这次油价再创新高之时,美国原油期货合约交割地--库欣的原油库存很可能也大增至4,200万桶以上的纪录高位.

要凸显目前油市所面临的艰难过渡状态,莫甚于此.简而言之,今日油市的一个重要关键点,就是由已开发国家主导转为由亚洲主导的过渡尚未完成.

看多油价的论点长久以来一直没变:原油需求正在成长,而供给难以赶上脚步.国际能源署(IEA)最新下修今年非OPEC石油供给增幅,支持了这项论点.

外界担心,西方国家加强制裁伊朗,可能抑制伊朗原油出口或甚至引发战争,这些疑虑加深了供应情况的忧心,特别是在闲置产能有限之际.

确实,在出现迹象显示石油需求增幅快速放缓或全球整体需求其实是在下滑之前,供给疑虑似乎确定将会主导油市.

因为油价上涨的关系,需求或许已经在放缓,但由于数据统计公布的时间落差,还要好几个月后才能确切了解.

当然,在需求强劲时间,石油消费国家可以动用库存,以应付暂时性的供应短缺.

已开发国家的石油库存水位可以说是紧俏,因为现在比过去五年平均水位少了6,890万桶.但这忽略了工业化国家石油需求也已经大幅下滑的事实.

根据IEA最新油市月报资料,以支应需求天数来看,已开发国家石油库存天数为57.8天,比五年平均值高出1天.

因此从满足需求所需的角度而言,已开发国家库存不能说是过度紧俏.

**库存位置很重要**

但是,国际能源署(IEA)在本月油市报告中指出,经济合作暨发展组织(OECD)库存的绝对水平下降仍很重要,因为其表明全球市场缺乏弹性.

这点无法否认,但其回避了一个重要的问题,即发达国家在市场上的影响减弱,使得这些国家库存水平的重要性下降.

没有一个产业会保存超过经济上必要水平的库存,因此为什么我们要预计发达国家库存将保持在接近与需求增强时期更加匹配的水平?

库存的位置至关重要,正如绝对库存水平可能建立在全球基础上一样重要.在错误的地方储存石油对任何人都无益,尤其是如果无法以较低成本且迅速地运输石油来满足供应缺口的时候.

让我们来看下库欣库存的增加.炼厂季节性维护及北美内陆石油增加已令库欣库存大增,数周来的这种趋势可能令库存创下逾4,200万桶的纪录新高.

万一发生危机,这些库存不会给任何人带来很大好处.正如西德克萨斯中质油和布兰特原油价格脱钩情况所显示的,即使在目前采取众多经济刺激举措的情况下,还是没有足够的基础设施将石油运送到市场上.

全球都存在这种情况,而且2011年的利比亚危机很好地阐明了这点.

去年IEA释放战略库存可能稳定了油市,但这种即时影响被一个事实所削弱,即大多数急需的原油被储存在美国,而不是需要它的欧洲.

出于同样的原因,IEA为应对亚洲供应短缺风险而释放库存的举措,甚至只产生了更小的短期影响.

因此,即使现在发达国家石油库存的绝对水平上升,也不能让亚洲买家感到有多大宽慰.

毕竟,真正的问题是,发展中国家中正在增长的国家所拥有的库存(可能)有限.

**亚洲填补库存**

然而,开发中国家填补库存似乎至少是近来油价的涨势背后的原因.

尽管缺乏硬数据而难以印证,但由相对油价显示出的亚洲强劲需求动力,暗示亚洲正在进行商业和战略库存填补.

缺乏硬数据难以将这些操作量化.路透的Clyde Russell在最近的专栏中估算,中国原油库存可能每日增加67万桶.[ID:nSB1428568]

石油输出国组织(OPEC)本月的油市报告暗示,中国库存可能每日增加高达80万桶.

若中国填补库存的数量真的这么高,确实可以部分说明了近期油市的强劲走势,尤其是其他开发中国家假设也在做相同事情的情况下.

有许多观察性证据支持了这样的假设.例如,根据泰国媒体报导,在中东紧张情势升温下,泰国当局下令国内炼厂增加原油和油品库存.

所以我们该如何解读这些情况呢?从全球的角度来看,或许库存确实是吃紧的.而近期亚洲的填补库存是战略行动,那么商业库存会更加紧俏.

但认为开发中国家库存变化和已开发国家库存变化是种线性关系,会是危险的假设.

毕竟,已开发国家的石油公司是出于经济考量,来削减库存因应需求减少的情况.

我们应预期已开发国家原油库存的绝对数量会持续下滑,但这并非意味着开发中国家的库存正在减少.

的确,西方国家库存绝对水准降低,或许是让市场趋稳的因素,因其与亚洲填补库存相抵消.

不幸的是,这也造成油市日渐诲暗不明,让分析师更难以明辨.他们希望目前的亚洲买兴是为了填补库存,但也担心这些估算最后结果是错误的.(完)