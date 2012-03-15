〔韩国个股〕三星电子诉请在荷兰禁售苹果产品的要求遭法院驳回

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透首尔3月15日电---三星电子(005930.KS)周四表示,一家荷兰法院驳回其以维护3G专利权为由禁止苹果(AAPL.O)在荷兰销售iPhone和iPad的要求.
但三星表示,该法院裁定其可以针对使用英特尔(INTC.O)晶片一事进行求偿,这让三星在和苹果最近的官司中得到部分胜利.
三星和苹果的全球专利权大战如火如荼,因双方在争夺智能手机和平板电脑市场的龙头地位.
海牙法院周三裁定,三星不能主张拥有3G专利权来指控苹果使用高通(Qualcomm)(QCOM.O)宽频晶片为侵权行为.三星和高通有签订授权协议.
三星指出,但法院裁定三星可以主张对那些使用英特尔晶片的产品有专利权.
三星在声明稿中表示,"海牙法院的裁决让三星可以依法来继续保护自身专利权."(完)
--编译 戴素萍;审校 程琳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。