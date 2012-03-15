〔台湾债市〕RP利率持平,寿险提前走钱但投信资金供应充裕

路透台北3月15日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周四持平,部分寿险提前因应公债交割而走钱,不过投信新基金和申购款持续涌入,补平缺口并不难.

资金调度人士指出,由于近来银行体系资金充裕,对于收受定存兴致缺缺,投信到期存单的资金无处去化,只好转为投入RP市场,加上市场高收益率的非公债类券源较少,令公司债RP利率成交高档略见松动,连带使得承作公债附买回也轻松许多.

不过,他们也表示,这两日台债交易爆出大量,交易商于市场进出频繁,各家资金缺口大小不一,加之供应方对公债RP利率态度颇为坚持,若要下滑仍有难度.

今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,同于上日;而公司债10天期的附买回利率则较为分散,成交区间大致落在0.82-0.90%.

周五有101/乙1期20年期公债发行,金额为400亿台币,其中银行业得标比重为46.88%、证券业20.37%、寿险业32.75%,票券业未得标.(完)