《全球主要央行动态》--3月15日

以下所列为上周四下午至本周四上午(3月8日-3月15日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导.

**美国**

美国联邦储备理事会(FED)周二几未对进一步放宽政策给出任何暗示,仅略微调升经济展望,同时重申对高失业率的担忧.美联储表示,其预期经济将在未来几季"温和增长",失业率逐步下降;其在1月时称经济会"小幅"增长.联储还指出,近期能源成本高涨或将推高通胀率,但这只是暂时现象.从长期而言,通胀或将保持在目标水平2%或更低.[ID:nSB1430930]

美联储周二指出,多数美国大型银行通过年度压力测试,同时允许摩根大通、富国银行和US Bancorp等业者提高股息或回购股票.美联储表示,即使面临导致失业率升至13%和房价下挫21%的金融冲击,在19家美国大型银行中,有15家的资本缓冲情况令人满意.[ID:nSB1430900]

**欧洲**

欧洲央行一如预期地宣布维持指标利率在1.0%不变,以评估欧元区经济前景持稳的迹象,并衡量油价攀升造成的通胀上行风险.[ID:nSB2022725]

欧洲央行总裁德拉吉表示,总体而言,看到欧元区经济持续出现企稳迹象;短期利率处于低位及欧洲央行扶持金融业的措施,将会支撑经济增长.[ID:nSB1430168]

欧洲央行管委会成员暨德国央行总裁魏德曼表示,无需立即扭转欧洲央行的非标准举措,但需要讨论何时及如何退出.[ID:nSB1430232]

媒体援引欧洲央行管理委员会委员克诺特的话报导称,在强化共同经济治理,包括建立独立的欧洲监管机构之后,欧元区政府可能发行共同债券.[ID:nSB1427592]

**英国**

英国央行决定维持货币政策不变,量化宽松规模亦维持在2月时的3,250亿英镑不变,当时该决定旨在支撑经济复苏.[ID:nSB2022673]

英国央行公布季度调查报告显示,英国公众对未来12个月的英国通胀预期从11月调查报告的4.1%降至3.5%,为2010年8月以来的最低水准.[ID:nSB2025247]

**日本**

日本央行维持货币政策不变,符合外界预期.不过央行延长对成长性行业的贷款计划,以推行为提振国内潜在经济成长和抗击通缩所作的长期努力.央行宣布将支持成长性行业的贷款规模扩大2万亿(兆)日圆,并且纳入数项新的贷款安排,支持成长性行业的贷款期限延长两年至2014年3月.央行总裁白川方明表示,央行将继续竭尽全力对抗通缩,但考虑到日本低经济成长潜能等结构性问题,预计不会在短期内达到物价目标.[ID:nSB1429278][BOJ-CMN]

**中国**

--中国央行行长周小川表明,存款准备金率的调整并不代表货币政策的松紧,而意在对冲央行买入外汇所吐出的流动性.分析师认为,此番喊话与货币政策将逐步放松的预调微调方向并不相悖.[ID:nSB1426440][ID:nSB1426412]

中国央行周一发布新闻稿称,2012年将继续实施好稳健的货币政策,适时适度进行预调微调,根据经济金融运行情况,综合运用利率、汇率、公开市场操作、存款准备金率等多种政策工具.要调节好货币信贷供给,保持社会融资规模的合理增长.[ID:nSB1425954]

**加拿大**

加拿大央行一如市场预期,维持指标利率在1%不变,但对加拿大和全球经济发布了更加乐观的前景展望,这表明该行开始考虑最终可能加息.[ID:nSB8522219]

**印尼**

印尼央行宣布,维持指标利率在5.75%不变,一如市场预期.央行称,燃料价格上涨对通胀造成的影响应是暂时性的,将加强流动性管理的货币操作,以对抗通胀压力.央行还称将通过外汇市场和二级债券市场来稳定卢比汇率.[ID:nSB2021999]

印尼央行副总裁Hartadi A. Sarwono表示,央行在考虑若过剩流动性仍然"构成威胁",是否调高银行存款准备金率.[ID:nSB1426486]

**泰国**

泰国央行副总裁Suchada Kirakul表示,泰国当前政策利率对经济而言是恰当的.如果当前经济动能持续,可能不需进一步货币政策支持.[ID:nSB1429762](完)