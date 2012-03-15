〔日本债市〕公债价格追随美债跌势,但低接买盘提供支撑

路透东京3月15日电---日本政府公债周四下跌,尾随美债跌势,且因日股走扬而进一步承压,但在10年券收益率(殖利率)触及三个月高位后有低接买盘浮现. 10年期日债期货2JGBv1下跌0.42点至141.51,此前曾低见141.29,为2011年7月以来最低水准,因遭遇来自对冲基金的停损卖盘.上日公债期货创下一年来最大跌幅.