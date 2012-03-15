《企业看点》--3月15日财务活动报导摘要

路透班加罗尔3月15日电---以下为其它媒体周四对于企业财务相关活动的报导摘要.

* 莫斯科一日报周三引述一俄罗斯外交界消息人士报导称,美国已要求俄罗斯告知伊朗领导层,即将与六个国家就伊朗核计画进行的谈判,将是德黑兰的"最后机会".[ID:nL5E8EE68O]

* 上海证券报周四援引业内消息人士的话报导,随着原油价格近几周急剧上涨,中国未来几日内或将提高成品油价格.[ID:nSB1434344]

* 洛杉矶时报报导,电影制片人Peter Guber已加入前美国职篮联盟(NBA)球星魔术强生(魔术师约翰逊)为首的团队,将竞购美国职棒洛杉矶道奇队[ID:nL4E8EEACE].(完)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)