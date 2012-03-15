版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 12:35 BJT

〔标题新闻〕英国Lloyds将出售22亿美元澳洲房地产不良贷款,减少非核心资产--消息

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL4E8ED212]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐