版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 13:21 BJT

《IFR短评》美元兑日圆以外亚洲货币:向日内低点回落

IFR悉尼3月15日电---美元/日圆仍非常坚挺地守在84.00上方,而美元兑日圆以外亚洲货币向日内低点回落,因欧元/美元和澳元/美元温和反弹.

有人认为这种情况可能只是暂时的,因据称昨日中长期投资大户连续第11日卖出欧元.

欧元/美元突破1.30,以及澳元/美元突破1.04,可能令卖家突然现身,进而再次提振美元兑日圆以外亚洲货币.

美元/韩元最新报1,127.5,美元/坡元最新报1.2670.(完)

--编译 杜明霞;审校 龚芳

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐