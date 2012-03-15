〔台湾经济〕美韩FTA今日上路,台湾称纺织、塑化产品将受最大冲击

路透台北3月15日电---美国与韩国之间的自由贸易协定(FTA)今日正式生效,台湾经济部周四表示,台湾的纺织及塑化业将受最大冲击.

经济部国贸局副局长陈铭师在一记者会上表示,自从美韩FTA进入国会审议程序后,在统计数据上,尚未见到美国厂商的转单效应.依据美国商务部统计局公布的资料显示,去年全年台湾对美国出口总额为413.28亿美元,较上一年度成长15.3%,未受明显影响.

不过自台湾与韩国出口至美国的产业别来看,重复性最高的三项产业分别为纺织、塑化及机械类.其中机械类因台湾技术领先韩国,且出口产品与韩国有区隔,因而估计短期内不致遭受重大冲击.

然而在纺织及成衣部分,美国关税分别高达12%及9%,对价格影响至为关键.经济部估计,以2010年台湾出口至美国11.2亿美元的相关产品中,其中约有2.4亿美元受冲击,而5,900万美元的产品恐将立刻被韩制产品所取代.

在塑化产品方面,经济部估约有52项产品将受冲击,但因目前台湾及韩国在美国的市占率均不高,因此影响不会立即显现.

而台湾电子业因受惠于WTO底下资讯科技协定(ITA),多数电子产品输出美国已经零关税,因此不至于受到明显冲击.

台股中的纺织纤维类指数.TTII周四收跌1%,塑胶化工类指数.TPII收挫0.51%;均逊于大盘加权股价指数.TWII收微跌0.04%.(完)