〔台湾债市〕10年公债殖利率连弹三日破半年线支撑,美债能否止稳是关键

路透台北3月15日电---台湾10年公债101/5殖利率周四收高,且弹破10年期公债指标.TW10YTBI的半年线支撑1.297%.因美国指标10年期公债殖利率连续第二天大弹,令101/5连续三个交易日收高;不过大型金融机构逢高承接心态不变,多少打压了空方气焰.

美国联邦储备理事会(FED)上调经济前景的效应惊人,指标10年期公债殖利率两天已大弹25个基点,今日在亚洲交易时段仍未见到止弹迹象.不过交易商认为,若实质买盘不弃守,台债殖利率只能缓步走高,要期待像样的喷出行情难度颇大.明日101/5区间将看在1.29-1.31%.

"巨人还是站在买方,空方气势被打折,连日债都比不上."一证券商交易员称.

另一银行交易员则表示,就技术面观察,美国指标10年期公债殖利率的满足点在2.40%,对应到台债,10年券殖利率要反弹到1.38%才对,不过以目前市场的架构来看,1.36%年线关卡就会发挥不小的支撑作用.

美国公债价格周三下跌,令收益率(殖利率)升至去年10月来最高,因美联储上调美国经济前景,及近期股市的强势驱使投资人连续两天规避公债.美国指标10年期公债价格US10YT=RR劲跌1-13/32,收益率报2.28%,此为去年10月31日来最高,高于周二尾盘的2.13%.收益率录得自去年10月来最大的两天涨幅.

日本政府公债周四下跌,尾随美债跌势,且因日股走扬而进一步承压,但在10年券收益率(殖利率)触及三个月高位后有低接买盘浮现.10年期日债收益率JP10YTN=JBTC最新上涨3个基点至1.035%,此前曾涨至三个月高位1.050%.

美联储周二称经济"温和扩张",保持1月声明中的措辞不变,且表示成长仍面临重大的下档风险.决策者指出,就业市场改善,但失业率仍然高企,重申将在至少2014年底前保持近零利率的预期.[ID:nSB8522926]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

2 101/3 A01103=TWO +2.50 0.8300 0.8300-0.8300 1.0

5 101/1 A01101=TWO +2.78 1.0000 0.9750-1.0000 21.0

10 101/5 A01105=TWO +2.00 1.2990 1.2942-1.3010* 567.0

20 101/乙1 A01201=TWO +2.25 1.7200 1.7200-1.7200* 0.5

* 表创该券交易以来殖利率日高

交易商指出,虽然今日101/5成交额爆出567亿台币的大量,不过多数仍是交易商当冲所创造出来的,目前还看不出有人想押大部位赌未来的趋势会如何.在此情形下,短线殖利率的走势仍以区间缓步上移为主.

"美债从1.90%已经弹了40个基点了,台债弹多少?十分之一而已,多空都煎熬啊."一证券商交易员说.

交易员普遍认为,短线盘势的观察重点在于美债是否止稳,若今晚殖利率还是维持前两个交易日大弹格局,明日10年期台债殖利率可能会以跳空方式直接越过1.30%;若美债殖利率弹多回跌,台债纵然也有修正机会,但下档空间可能也不多了.

"101/5套了一堆人,殖利率往下将面临庞大的解套卖压,预料底部将逐步垫高."他说.

年期 期别 收盘价

30 101/4 A01104=TWO 没有成交

20 101/2 A01102=TWO 没有成交

10 101/5 A01105=TWO 1.2990

5 101/1 A01101=TWO 1.0000

2 101/3 A01103=TWO 0.8300 (完)