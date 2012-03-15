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亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 07:44 BJT

〔台湾货币市场〕3月16日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北3月16日电---台湾货币市场周五及本提存期资金预期变化因素摘要如下:

宽松因素:

--央行存单到期2,619亿台币.

--公债付息94甲4期18亿台币.

--公债付息96甲3期15亿台币.

紧缩因素:

--101/乙1期20年期公债发行,金额400亿台币.

--央行料发行存单.

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(本提存期)

宽松因素:

--央行存单到期1兆6,368.8亿台币:

       03/17 1,296.00亿

       03/18 1,549.00亿

       03/19 386.00亿

       03/20 48.00亿

       03/21 1,238.70亿

       03/22 718.00亿

       03/23 565.00亿

       03/24 244.00亿

       03/25 230.00亿

       03/26 229.00亿

       03/27 92.00亿

       03/28 140.00亿

       03/29 95.00亿

       03/30 1,914.50亿

       03/31 1,594.00亿

       04/01 3,373.90亿

       04/02 2,582.70亿

       04/03 73.00亿

--公债本金到期及付息25亿台币:

       03/17 100甲5期1息 11.0000亿

       03/31 95甲3期6息 14.0000亿

--月底军公教薪饷拨款.

紧缩因素:

--营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库. (完)

--记者 李盈蒨; 审校 张喜良

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