版本:
中国
亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 14:20 BJT

〔日本股市〕日经指数续涨,日圆走软带动出口股扬升

路透东京3月15日电---日本股市日经指数周四连续第三日收高,受主要出口股提振.市场人士对于美国经济复苏益发乐观,推动日圆走疲,提振了日本出口股.

日经指数.N225升0.7%至10,123.28点,为七个半月最高收位.

东证股价指数.TOPX升0.8%至863.61点.(完)

--编译 王冠中;审校 戴素萍

日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]

澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]

东南亚股市[.SOCN]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐