〔路透基点〕台湾荣成纸业五年期25亿台币融资案吸引银行竞标--RLPC

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港3月15日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士的话报导,银行正在争取台湾荣成纸业股份有限公司的五年期25亿台币融资案.
主办行料将在下周揭晓.
本贷款资金将作为营运资本,并作为另两项贷款案的再融资,分别是2009年10月的五年期11.5亿台币贷款案,以及2008年12月的五年期11.8亿台币贷款案.
2009年的分期还款贷款案中,有担保部分的最高综合费用为106.3个基点,无担保部分为111.3个基点.四家受托主办行兼共同额度分配行为台湾银行、第一银行、土地银行及台新银行.
2008年的贷款案包括分期还款定期贷款及循环信用贷款,最高综合费用分别是61.3基点、62.4基点.委托主办行为台湾银行、第一银行及土地银行.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。