〔路透基点〕台湾荣成纸业五年期25亿台币融资案吸引银行竞标--RLPC

路透香港3月15日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士的话报导,银行正在争取台湾荣成纸业股份有限公司的五年期25亿台币融资案.

主办行料将在下周揭晓.

本贷款资金将作为营运资本,并作为另两项贷款案的再融资,分别是2009年10月的五年期11.5亿台币贷款案,以及2008年12月的五年期11.8亿台币贷款案.

2009年的分期还款贷款案中,有担保部分的最高综合费用为106.3个基点,无担保部分为111.3个基点.四家受托主办行兼共同额度分配行为台湾银行、第一银行、土地银行及台新银行.

2008年的贷款案包括分期还款定期贷款及循环信用贷款,最高综合费用分别是61.3基点、62.4基点.委托主办行为台湾银行、第一银行及土地银行.(完)