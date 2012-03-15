〔背景资料〕主要国家及地区指标利率历来变动一览

港股业绩：天虹纺织受益棉价反弹去年净利翻倍增派息，股价升幅扩大
路透香港3月3日 - 受惠中国国内棉花价格触低反弹带动纱线价格上升，中国棉纺企业--天虹纺织周五公布的2016年度净利按年劲升1.01倍，创出历史新高水平。公司并表示，正积极为进入牛仔服装领域做准备工作，今年将侧重发展该业务。
以下为美国、英国、欧元区、瑞士、澳洲、中国、日本与韩国等主要国家指标利率历来变动一览，请在右列代码上点击两次，即可阅读浏览。
〔背景资料〕美国联邦基金利率自1994年以来变动一览表..............[USINT/CN\]
〔背景资料〕英国利率自1992年以来变动一览表......................[GBINT/CN\]
〔背景资料〕欧洲央行指标利率自1999年以来变动一览表..............[EUINT/CN\]
〔背景资料〕瑞士央行自2000年以来历次调整利率一览表..............[ID:nSB1967961]
〔背景资料〕澳洲指标利率自1990年以来变动一览表..................[AUINT/CN\]
〔背景资料〕中国利率自1990年以来变动一览表......................[ID:nSB2014749]
〔背景资料〕中国金融机构法定准备金率及超额准备金利率变动一览....[ID:nSB1398402]
《日本利率纪事》1973年以来日本贴现率与政策之变动................[ID:nST0395970]
《韩国利率纪事》1999年以来指标利率之变动........................[ID:nSB2021329]
《台湾利率纪事》2001年以来央行重贴现率之变动....................[ID:nST0492083]
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--整理 王冠中
路透香港3月3日 - 受惠中国国内棉花价格触低反弹带动纱线价格上升，中国棉纺企业--天虹纺织周五公布的2016年度净利按年劲升1.01倍，创出历史新高水平。公司并表示，正积极为进入牛仔服装领域做准备工作，今年将侧重发展该业务。
路透北京3月3日 - 中国民主党派致公党中央日前准备的提案建议，应尽快出台改善全国中小企业股转系统（俗称“新三板”）流动性的一揽子解决方案，加紧推出新三板分层后的差异化制度安排，进一步丰富新三板的产品供给，推动新三板成为创新型、创业型、成长型中小企业的综合金融服务平台。
路透东京3月3日 - 日本公债价格周五持稳或小幅走高，因日本央行购债操作凸显市场参与者卖出兴趣有限。 日本央行周五将25-40年期公债购买规模降至1,000亿日圆(8.76亿美元)，较之前操作减少200亿日圆，但交易员称这种缩减与预期一致，并未损及市场。 日本10年期公债收益率(殖利率) 持平在0.080%，指标10年期公债期货价格 涨0.06点至150.57。 除了购买25-40年期券种，日本央行还买进5年至10年期公债，以及10-25年期的日债。央行周五的操作吸引市场人士抛出的卖盘有限，从而稳定了市场。 自从日本央行周二宣布了3月购债日程，减少一大不确定性之后，市场信心已经改善。 “市场松了一口气，因为现在我们知道央行买债的时间，不必担心央行突然不买，”一日系银行高级交易员说。 20年期公债收益率 下跌1.0个基点至0.665%，30年期公债收益率 持平在0.865%。