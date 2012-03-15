〔韩国股市〕小幅收低,中国需求忧虑抑制风险胃纳

路透首尔3月15日电---韩国股市周四小幅下跌,盘中在窄幅区间波动;在周三大涨至七个月高位后,投资人锁定获利,而中国需求放缓的风险则拖累大盘走势.

LG显示器(034220.KS)表现优于同业,上涨3.53%,受美韩自由贸易协定周四生效的消息提振;该协定给予液晶显示器(LCD)免关税的待遇.苹果(AAPL.O)新款iPad订购情况热络,也让主要零件供应商LG显示器的股价获得提振.

综合股价指数.KS11小幅收低0.06%至2,043.76点.(完)

--编译 王冠中;审校 龚芳

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