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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 14:34 BJT

《外汇动态》美元/日圆上行趋势不变,交易商认为上看2011年高位

0620GMT---东京交易员表示,美元/日圆JPY=守住海外市场可观的升幅,且有望进一步走升.目前上看2011年高位85.53日圆.

交易商指称日本石油公司及其他石化燃料买家有稳定的资金流入,且出口商少数的卖盘可能令美元在84-85区域的升势受阻.(完)

--编译 戴素萍;审校 吴云凌

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