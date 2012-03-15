《外汇动态》美元/日圆上行趋势不变,交易商认为上看2011年高位

0620GMT---东京交易员表示,美元/日圆JPY=守住海外市场可观的升幅,且有望进一步走升.目前上看2011年高位85.53日圆.

交易商指称日本石油公司及其他石化燃料买家有稳定的资金流入,且出口商少数的卖盘可能令美元在84-85区域的升势受阻.(完)