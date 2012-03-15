《外汇动态》摩根大通上修第二季美元/日圆汇率预估至86日圆

0714GMT---摩根大通分析师在研究报告中称,摩根大通将6月美元/日圆汇率预估由76日圆上修至86日圆.

"我们现在认为美元/日圆可能会在第二季升值至86日圆,而2012年下半年的下档风险看来也有限,"他们说,日本央行的积极宽松立场,再加上对风险资产的正面看法,持续推低了身为融资货币的日圆.

尽管美元也是融资货币,但随着美国公债收益率(殖利率)在本周美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议后升破近期区间,美元上升压力亦升高.

"然而,我们不认为美元/日圆的长期下滑趋势已经逆转,也不认为美元/日圆会迈向长期上扬之路,"分析师称,预期美元在2012年下半年会温和下滑.

他们预期,美元/日圆在2012年12月将来到83日圆,高于先前预估的72日圆.(完)

--编译 王冠中;审校 龚芳

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