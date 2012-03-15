〔台湾货币市场〕短率大致不变,央行冲销力道稍稍增强

* 央行稍加强冲销

* 短票量略增

记者 高洁如

路透台北3月15日电---台湾银行间短期利率周四大致不变.央行略微加强冲销市场资金,令午后市场游资偏少,但整体而言市场供需均衡,短率大致不变.

银行交易员表示,上午资金宽裕,央行也略微加强委托代收隔夜资金的力道,不过整体来说近期市场的资金还是偏多,短率成交高位不如2月底时这么高耸.部分外商银行也说,近二周的资金水位还是不少,预期利率将偏软.

"市场都多钱,利率区间会窄一点,"一位大型公股银行交易人士称.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.395%,上日在0.400%;区间在0.392-0.69%,上日在0.299-0.70%.

2-7天拆款利率在0.392-0.72%,上日亦同.2月底时一周拆款利率高位一度达0.78%.

**短票利率持平低位**

短票方面,银行指出,今日票券商的票量稍稍增加,只不过市场的资金还是很多,买票意愿高涨,短票的区间大致稳于上日偏低水位.

今日银行间30天内短票利率主要成交在0.83-0.84%,同上日.

今日央行存单到期1,841亿台币,存单发行金额尚未公布.[TW/MMTCN]

本周央行存单到期总额为1兆5,628.5亿台币,接下来依序为周五2,619亿.

拆款中心资料PIBC显示,修正后周三当日超额准备为207亿台币;累计超额准备为负240亿台币,加计前期1%的超额准备为621亿台币.

**RP利率不变**

债市同业附买回(RP)利率周四持平,部分寿险提前因应公债交割而走钱,不过投信新基金和申购款持续涌入,补平缺口并不难.

资金调度人士指出,由于近来银行体系资金充裕,对于收受定存兴致缺缺,投信到期存单的资金无处去化,只好转为投入RP市场,加上市场高收益率的非公债类券源较少,令公司债RP利率成交高档略见松动,连带使得承作公债附买回也轻松许多.

不过,他们也表示,这两日台债交易爆出大量,交易商于市场进出频繁,各家资金缺口大小不一,加之供应方对公债RP利率态度颇为坚持,若要下滑仍有难度.

今日公债10天期附买回主要成交利率为0.72-0.74%,同于上日;而公司债10天期的附买回利率则较为分散,成交区间大致落在0.82-0.90%.

周五有101/乙1期20年期公债发行,金额为400亿台币,其中银行业得标比重为46.88%、证券业20.37%、寿险业32.75%,票券业未得标.(完)