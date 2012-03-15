更正:《日本个股焦点》夏普新任社长似将萧规曹随,投资人变革期望落空

(更正:因译文有误,内文倒数第五段改为"上季的亏损令夏普股本损耗约1,800亿日圆",非"上季的业绩亏损令夏普市值蒸发约1,800亿日圆")

* 新任社长在电视部门拥有深厚经历

* 夏普暗示新旧任社长将步调一致

* 投资人周四抛售夏普股票,因变革希望渺茫

路透东京3月15日电---由于电视销售大跌,日本夏普(6753.T)预测公司将创下35亿美元的净亏损新高纪录,引发投资人担心夏普的业务策略失当.夏普任命奥田隆司担任新社长,透露出夏普还不打算退出并放弃生产电视.

现年58岁的奥田隆司是在夏普工作30年的老将,预定4月1日取代现任社长片山干雄.奥田隆司的多数资历是投入在夏普的电视部门,以及扩张海外销售.

在周三宣布管理阶层人事异动的记者会上,奥田隆司矢言,将重整夏普的营运,同时"效法"片山干雄所带领的路线.

片山干雄执掌夏普五年,未来将继续担任会长的重要职位,他形容自己与奥田隆司未来将是"两人三脚"的关系,暗示两人将会步伐一致.

基于这点,分析师预期奥田隆司不会作出什么重大改变,夏普将维持自行生产电视、以及将多余液晶面板卖给其他企业的模式.

"夏普不应该慌张,"野村控股分析师Shiro Mikoshiba称."我不认为片山干雄的策略有错."

2月时,夏普预测3月底结束的财年亏损将达2,900亿日圆的纪录高位.电视销售低迷,迫使夏普将西日本一座LCD厂房产量减半,公司的营运模式令人质疑.

分析师对夏普的病灶看法一致;夏普拥有两座造价昂贵、却产能利用不足的LCD厂,因为夏普Aquos系列电视的国内外销售量偏低,也没有足够的客户采购消化夏普多余的液晶面板.

这个问题迫使夏普10-12月认列冲销330亿日圆的库存.夏普位于大阪府(土界)市的最新工厂造价超过40亿美元,10-12月当季产能利用率却只有50%.

不过,大尺寸电视目前在美国热卖,这是夏普应该把握的机会.

"夏普没有能够只专注于零部件的竞争优势,"Mikoshiba指出."但是他们可以致力投入60寸电视并开发这块市场.夏普拥有一个独特模式,它是自己的客户,自我供应面板以生产电视,所以这是一个夏普可以采用的模式.长期而言,我认为,这是夏普唯一能走的路."

片山干雄周三表示,虽然损失扩大,但公司业务战略正确.

"并不是我们走入歧途,"他对记者称,"使用新的方法将成为必然,我希望努力与新社长一起改善公司."

奥田隆司拒绝透露其计划的任何细节,承诺在未来数周公司公布全年业绩之前公布更多细节.夏普业绩可能在4月底前公布.

高盛分析师Takashi Watanabe在周四公布的报告中称,"我们预计管理层变动不会导致战略有重大调整."

不过公司亏损仍令投资者惴惴不安.

上个月夏普预计将录得创纪录亏损后,该公司股价一路下跌,创出近30年来最低.

夏普电视半数以上是在国内销售.该公司消费电子部门--主要是电视业务,为公司贡献约一半的营收.一些分析师表示,这表明在海外有扩展空间.

也有分析师认为,如果夏普减少电视产量,同时提高对苹果(AAPL.O)等第三方销售屏幕的数量,表现将会更好.这将减少对出售自己产品的依赖,加强业绩的确定性.

在2012年夏普步入成立百年之际,奥田隆司将背负起为公司扭转颓势的重担.他于1978年加入夏普,之后一路晋升至全球业务集团主管.

上季的亏损令夏普股本损耗约1,800亿日圆,并引发评级机构惠誉调降该公司BBB评等的展望至负面,加大了该股未来被降至投机级的可能性.

财务状况转弱令市场揣测,夏普或将必需借助股权融资来改善资产负债表.

据日媒报导,夏普将要求工人接受暂停加薪,这凸显出奥田隆司所面对的遏制成本挑战.

不过,身陷困境的日本消费电子产品企业并非只有夏普一家.

索尼(6758.T)、Panasonic(6752.T)也已宣布管理层变动.以韩国三星电子(005930.KS)为代表的国外对手带来激烈竞争、需求疲软以及日圆升值,料使得夏普、索尼与Panasonic今年总计录得170亿美元亏损.(完)