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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 15:41 BJT

〔全球金市〕反弹回升,关注美元动向

路透新加坡3月15日电---金价周四反弹回升,因上日跌势吸引逢低承接的买家,但美元走强及美国推出更多宽松措施的预期消退,或令金价进一步下跌.

部份香港珠宝商返回现货市场,但亚洲其他地区持有黄金的投资人则将资金转进股市,此前美国经济数据强劲且全球央行采宽松货币政策,促使投资人重返风险性资产.

现货金XAU=触及1,648.41美元的盘中高位,0703GMT时则报1,643.59美元,上涨1.49美元.

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