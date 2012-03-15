〔台湾汇市〕台币兑美元收近平盘,国际美元续强但出口商抛汇有撑

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透台北3月15日电---台币兑美元TWD=TP周四收近平盘,仅微幅下跌1分,受到美元反弹走势影响,今日多数亚币早盘走势偏弱,惟汇价逢高吸引不少出口商卖盘进场,给予台币走势支撑.
汇银人士指出,对美国经济的乐观情绪持续蔓延,盘初受累于韩元走低,外资汇出力道偏强,海外无本金交割外汇亦见美元买盘;不过,出口商卖盘陆续浮现,加上坡元、韩元等亚币回升,台股高点震荡亦有撑,令外商银行获利了结、由买转卖美元.
"美元走强但亚股却在高点,而且亚洲大多是出口国家,让现在亚币走势有些尴尬."一位外商银行交易人士称.
市场人士表示,受到美元走强以及中国经济成长趋缓影响,台币近日走势确有趋贬迹象;然而,在外资汇出美元有限,不足以消化出口商卖压的情况下,台币不易出现大幅贬值的行情,明日交投先看29.5-29.6元,后市仍须持续追踪韩元及台股走势.
台湾股市周四收在平盘附近,仅微幅下跌0.04%,至8,121.62点;外资及陆资在台股买超27.39亿台币,已连续三日买超,上交易日为买超152.01亿.[ID:nST0440978]
非日亚币周四多数下跌,因美国经济复苏希望推升美国公债收益率(殖利率)并带动美元扬升,而对于中国经济放缓的忧虑亦拖累亚币走势.韩元KRW=盘中虽触及八周低点,但韩国出口商积极逢低抛售美元,令韩元缩减跌幅,回到先前交投区间内.[EMRG/SGCN][KRW/CN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 29.570 29.560 29.430-29.586 29.580 7.67 7.57
TAIFX1
元太外汇经纪公司 29.535 29.515 29.526-29.580 29.580 3.08 3.05
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.005/0.005 -0.005/0.005
美元/台币六个月期 -0.150/-0.130 -0.170/-0.140
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--记者 李盈蒨; 审校 丁淑琴
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。