〔台湾汇市〕台币兑美元收近平盘,国际美元续强但出口商抛汇有撑

路透台北3月15日电---台币兑美元TWD=TP周四收近平盘,仅微幅下跌1分,受到美元反弹走势影响,今日多数亚币早盘走势偏弱,惟汇价逢高吸引不少出口商卖盘进场,给予台币走势支撑.

汇银人士指出,对美国经济的乐观情绪持续蔓延,盘初受累于韩元走低,外资汇出力道偏强,海外无本金交割外汇亦见美元买盘;不过,出口商卖盘陆续浮现,加上坡元、韩元等亚币回升,台股高点震荡亦有撑,令外商银行获利了结、由买转卖美元.

"美元走强但亚股却在高点,而且亚洲大多是出口国家,让现在亚币走势有些尴尬."一位外商银行交易人士称.

市场人士表示,受到美元走强以及中国经济成长趋缓影响,台币近日走势确有趋贬迹象;然而,在外资汇出美元有限,不足以消化出口商卖压的情况下,台币不易出现大幅贬值的行情,明日交投先看29.5-29.6元,后市仍须持续追踪韩元及台股走势.

台湾股市周四收在平盘附近,仅微幅下跌0.04%,至8,121.62点;外资及陆资在台股买超27.39亿台币,已连续三日买超,上交易日为买超152.01亿.[ID:nST0440978]

非日亚币周四多数下跌,因美国经济复苏希望推升美国公债收益率(殖利率)并带动美元扬升,而对于中国经济放缓的忧虑亦拖累亚币走势.韩元KRW=盘中虽触及八周低点,但韩国出口商积极逢低抛售美元,令韩元缩减跌幅,回到先前交投区间内.[EMRG/SGCN][KRW/CN]

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