〔表格〕外资在韩国股市买超1,385亿韩元,为连续第三日买超

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透首尔3月15日电---韩国证券交易所周四公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超1,385亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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3月15日 138.5 -218.4 74.9
3月14日 535.9 41.3 -479.2
3月13日 120.5 82.6 -313.1
3月12日 -146.6 -115.5 286.3
3月 9日 16.6 -8.2 -102.4
3月 8日 -420.9 142.1 203.1
3月 7日 -370.8 128.6 350.5
3月 6日 -226.3 -117.6 298.5
3月 5日 -47.1 -153.7 272.1
3月 2日 374.8 18.8 -314.3
2月29日 532.5 159.4 -525.3
2月28日 -81.3 202.2 -161.5
2月27日 -28.8 -209.4 300.8
2月24日 170.7 -99.3 -67.7
2月23日 -14.2 -242.2 238.1
2月22日 310.2 -242.4 -16.3
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本月以来 -25.3 -203.1 276.5
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今年以来 10,552.2 -2,586.4 -6,654.5
------------------------------------------------- (完)
--编译 龚芳;审校 艾茂林
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。