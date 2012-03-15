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市场报道 | 2012年 3月 15日 星期四 15:56 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑欧元脱离低点,瑞士央行会议即将登场

路透苏黎世3月15日电---瑞郎兑欧元周四自上日触及的两个月低点回升,投资人押注瑞士央行在周四政策会议上不太可能会进一步压低瑞郎.

瑞郎兑欧元EURCHF=周三尾盘跌至1.2146,为1月10日以来最低水准,因部分市场人士臆测瑞士央行可能会试图调整1.20的上限,进一步压低瑞郎.

但瑞郎/欧元在周四盘初扳回部分跌幅,0713GMT时,较纽约收盘水准上涨0.1%至1.2116.瑞郎兑美元亦上涨0.3%至0.9282.

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