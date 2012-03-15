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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 15:59 BJT

〔日本债市〕公债期货挫跌,受疲弱美债带动

* 公债期货触及八个月低点,成交量为2008年以来最高

* 10年期现货公债收益率触及三个月高位

* 20年期公债标售符合强劲预期

路透东京3月15日电---日本政府公债期货周四收在八个月低点,10年期现货公债收益率(殖利率)升至三个月高位,因美国经济前景改善带动股市上涨及美债下跌,盖过了20年期日债标售表现不俗的影响.

10年期日债期货2JGBv1收低0.85点至日低141.08,受对冲基金的停损卖盘影响,期货成交量达66,634口,为2008年4月以来最高水准.

10年期公债期货两日来挫跌1.39点,创2008年10月以来最大两日跌幅,因在美国联邦储备理事会(美联储,FED)发布较为乐观的经济评估后,股市飙涨.

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