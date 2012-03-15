〔日本债市〕公债期货挫跌,受疲弱美债带动

* 公债期货触及八个月低点,成交量为2008年以来最高

* 10年期现货公债收益率触及三个月高位

* 20年期公债标售符合强劲预期

路透东京3月15日电---日本政府公债期货周四收在八个月低点,10年期现货公债收益率(殖利率)升至三个月高位,因美国经济前景改善带动股市上涨及美债下跌,盖过了20年期日债标售表现不俗的影响.

10年期日债期货2JGBv1收低0.85点至日低141.08,受对冲基金的停损卖盘影响,期货成交量达66,634口,为2008年4月以来最高水准.