〔日本债市〕公债期货挫跌,受疲弱美债带动

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 公债期货触及八个月低点,成交量为2008年以来最高
* 10年期现货公债收益率触及三个月高位
* 20年期公债标售符合强劲预期
路透东京3月15日电---日本政府公债期货周四收在八个月低点,10年期现货公债收益率(殖利率)升至三个月高位,因美国经济前景改善带动股市上涨及美债下跌,盖过了20年期日债标售表现不俗的影响.
10年期日债期货2JGBv1收低0.85点至日低141.08,受对冲基金的停损卖盘影响,期货成交量达66,634口,为2008年4月以来最高水准.
10年期公债期货两日来挫跌1.39点,创2008年10月以来最大两日跌幅,因在美国联邦储备理事会(美联储,FED)发布较为乐观的经济评估后,股市飙涨.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。