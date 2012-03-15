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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 16:04 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元自八周低点回升,公债价格下滑

* 韩元自八周低点小幅回升

* 公债价格下滑,受美债走势带动

路透首尔3月15日电---韩国韩元兑美元KRW=周四一度触及八周低点,因全球展望改善带动美元扬升,但韩国出口商积极逢低抛售美元,令韩元缩减跌幅,回到先前交投区间内.

中国总理温家宝周三表示,中国必须学习接受放缓的成长,其谈话令风险胃纳受创.

韩元兑美元KRW=KFTC报1,127.8韩元,周三收盘报1,126.1韩元.

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