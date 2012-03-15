《外汇动态》日本财务官中尾武彦演说或可安抚日圆空头

但情况并不是这样的.中尾武彦对于市场洞见观瞻.美元/日圆几乎是不停歇地从76日圆一路升至84日圆,中尾武彦知道一定会有回档走势.而财务省会持续观察汇率走势,并在必要时采取行动,此举是刻意要遏止这类的回档走势.