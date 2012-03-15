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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 17:01 BJT

《外汇动态》日本财务官中尾武彦演说或可安抚日圆空头

0822GMT---在美元/日圆JPY=突破84.00的上档阻力之际,日本财务省财务官中尾武彦发表谈话坦承市场投机行为可能造成日圆再度走升,这话听起来或许有些奇怪.

但情况并不是这样的.中尾武彦对于市场洞见观瞻.美元/日圆几乎是不停歇地从76日圆一路升至84日圆,中尾武彦知道一定会有回档走势.而财务省会持续观察汇率走势,并在必要时采取行动,此举是刻意要遏止这类的回档走势.

这是一份事先准备好的讲稿,并不是记者去挖出来的消息.中尾武彦的谈话是经过思考的,值得细细检视.(完)

--编译 王冠中;审校 程琳

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