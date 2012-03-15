《外汇动态》日本财务官中尾武彦演说或可安抚日圆空头

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
0822GMT---在美元/日圆JPY=突破84.00的上档阻力之际,日本财务省财务官中尾武彦发表谈话坦承市场投机行为可能造成日圆再度走升,这话听起来或许有些奇怪.
但情况并不是这样的.中尾武彦对于市场洞见观瞻.美元/日圆几乎是不停歇地从76日圆一路升至84日圆,中尾武彦知道一定会有回档走势.而财务省会持续观察汇率走势,并在必要时采取行动,此举是刻意要遏止这类的回档走势.
这是一份事先准备好的讲稿,并不是记者去挖出来的消息.中尾武彦的谈话是经过思考的,值得细细检视.(完)
--编译 王冠中;审校 程琳
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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。