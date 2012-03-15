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市场报道 | 2012年 3月 15日 星期四 16:42 BJT

〔标题新闻〕瑞典2月失业率自上月的8.0%降至7.8%,优于路透调查预估的8.0%

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nECB001008]

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