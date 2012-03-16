〔新债招标〕台湾台电10年期无担债以1.50%定价,落于预期区间低端

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透台北3月16日电---台湾最大公司债发行单位--台电周五公布10年期无担保公司债以1.50%定价,落在市场预期区间1.50-1.55%的低端. 另根据台电的标售文件显示,七年期债券以1.37%定价,落在市场预期1.35-1.40%的中间;五年期债券以1.23%定价,也落在市场预期1.20-1.25%的中间. 标售文件指出,五、七年与10年券各发行45、43及72亿台币,总共发行160亿台币,较预计发行总额110亿台币增量逾45%. 此为台电首度标售无担保公司债,因台湾立法院已在去年底通过国营事业管理法修正案,国营事业不需为了发行公司债找担保银行保证,因此每年可以省下不少保证费用.[ID:nST0425722] 台电由于为百分之百国营,且为独占的电力事业,评等优良,发行利率也是公司债市场最主要的参考指标.标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等.(完) --记者 董永年; 审校 杨淑祯
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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