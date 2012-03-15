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亚洲 | 2012年 3月 15日 星期四 17:25 BJT

〔台湾债市〕101/5期10年公债中,证券业卖超27.0亿台币

路透台北3月15日电---台湾柜台买卖中心周四公布,债券等殖成交系统中,10年公债101/5A01105=TWO交易资料如下:(单位:亿台币)

业别 买进 卖出 买卖超金额

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银行业 47.50 18.00 +29.50

票券业 4.00 6.50 -2.50

证券业 20.00 47.00 -27.00 (完)

--记者 董永年; 审校 林高丽

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