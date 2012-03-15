〔新闻稿〕全球经济不确定消退前,台湾债市信用利差料扩大--中华信评

(以下为标准普尔在台湾转投资的中华信用评等公司3月15日发布的新闻稿)

中华信用评等公司（中华信评）在今天公布的一篇名为「台湾债市2012年将面临信用利差扩大与发行减缓局面」报告中指出，台湾因出口导向型经济型态而易受全球经济波动影响的情势，可能会在未来的一至二季中抑制新债的发行量，并拉大债券的信用利差幅度。

中华信评评等分析师蓝于涵表示；「我们预期，本地债券发行体与投资人趋于谨慎的态度，将使业者2012年的资本支出规划更加保守，特别是在企业方面。」蓝于涵认为：「投资人仍将对潜在信用风险较高之债券心存戒心，且在全球经济的不确定性消退前，还会继续以受评等级较高之债券做为其主要的投资标的。」

报告中提到，与2011年相较，台湾2012年可能只有中等程度经济成长的预期将会限制公司债的新债发行。然而与此同时，银行金融债券的发行状况可望在未来一至二季中继续维持稳定，因为金融债券仍是本国银行在强化本身资本水准与支应资金调度需求时最常使用的一项工具。

蓝于涵指出：「我们相信，未来一至二季中，市场对风险较高之公司债与金融债券的胃纳量可能仍将偏弱，因为投资人对全球经济复苏前景的看法仍偏谨慎。」蓝于涵表示：「可转债在2011年下半年期间的新发行件数减少，主要是受到投资人对高风险性资产的胃纳量缩减影响。不过，可转债市场的整体流通在外余额，仍在具较佳信用结构之大型发行体的支持下维持相对稳定的状态，因为这些大型发行体仍能透过此市场进行筹资。」

不过，报告中亦提到，台湾相对稳定的经济基本面，尤其是其金融体系的资金水准较邻近地区国家充裕的情况，应可在未来的二至三季中，限制公司债信用利差的扩大幅度。(完)