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市场报道 | 2012年 3月 15日 星期四 18:25 BJT

《外汇动态》SEB建议在7.60-7.70区间抛售欧元/挪威克朗

0954GMT---北欧斯安银行(SEB)建议,欧元兑挪威克朗EURNOK=D4在7.60-7.70是适合抛出欧元的区间,但长期而言他们会寻求在接近先前低点约7.4克朗处逢低买进.

"中长期而言(也就是2012年下半年),挪威央行会代政府全球养老基金(Government Pension Fund Global)买进外汇.这对挪威克朗来说可能是(比降息)更大的阻碍,"他们在报告中称.

SEB也将其挪威克朗/瑞典克朗NOKSEK=空头部位的停止单往下挂至1.1920,上日收盘价在1.2050上方.目标则维持在1.15瑞典克朗.(完)

--编译 王冠中;审校 程琳

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