《外汇动态》美国经济转好加上亚洲前景趋淡,等于澳元走势不妙?

0956GMT---中国各省及主要城市削减2012年经济成长目标,以配合中央政府调整中国经济的努力,而这或许就足以促使一些交易商放慢中国成长题材操作,像是作多澳元/美元AUD=D4.

中国总理温家宝说"房价还远远没有回到合理价位.因此调控不能放松,"这个看法或许也会促使一些交易商大幅扭转方向.如果美国出现更多有利数据,而亚洲前景减弱,可能就会使澳元转向.

澳元空头最近几年表现凄惨,但或许他们将要东山再起,并再度向世人证明澳元/美元汇率不能高于1美元.(完)