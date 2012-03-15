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亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 06:34 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月15日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 74.12 +1.88 +2.60 5167046

搜狐 (SOHU.O) 51.05 -0.57 -1.10 1308238

网易 (NTES.O) 54.01 -0.59 -1.08 386245

百度 (BIDU.O) 136.34 -0.17 -0.12 3317315

亚信科技 ASIA.O 13.46 +0.02 +0.15 191919

侨兴环球电话 XING.O 0.70 -0.01 -1.55 154078

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.94 +0.13 +0.88 1204147

联电 (UMC.N) 2.61 -0.05 -1.88 745368

日月光 (ASX.N) 5.00 -0.05 -0.99 402476

矽品精密 (SPIL.O) 6.01 +0.07 +1.18 736748

和信超媒体 (GIGM.O) 1.42 +0.00 +0.00 113554

友达 (AUO.N) 5.20 +0.06 +1.17 225494

中华电信 (CHT.N) 30.57 -0.17 -0.55 131303

台湾国际航电 (GRMN.O) 47.11 -0.77 -1.61 1159247

香港

中国移动 (CHL.N) 54.24 +0.21 +0.39 157757

中国联通 (CHU.N) 18.10 +0.35 +1.97 327754

中国电信 (CHA.N) 58.85 +0.85 +1.47 33581

中芯国际 (SMI.N) 2.57 +0.07 +2.80 58001

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.79 -0.18 -4.53 2600

(完)

--整理 张明钧

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