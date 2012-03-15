《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月15日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 74.12 +1.88 +2.60 5167046
搜狐 (SOHU.O) 51.05 -0.57 -1.10 1308238
网易 (NTES.O) 54.01 -0.59 -1.08 386245
百度 (BIDU.O) 136.34 -0.17 -0.12 3317315
亚信科技 ASIA.O 13.46 +0.02 +0.15 191919
侨兴环球电话 XING.O 0.70 -0.01 -1.55 154078
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.94 +0.13 +0.88 1204147
联电 (UMC.N) 2.61 -0.05 -1.88 745368
日月光 (ASX.N) 5.00 -0.05 -0.99 402476
矽品精密 (SPIL.O) 6.01 +0.07 +1.18 736748
和信超媒体 (GIGM.O) 1.42 +0.00 +0.00 113554
友达 (AUO.N) 5.20 +0.06 +1.17 225494
中华电信 (CHT.N) 30.57 -0.17 -0.55 131303
台湾国际航电 (GRMN.O) 47.11 -0.77 -1.61 1159247
香港
中国移动 (CHL.N) 54.24 +0.21 +0.39 157757
中国联通 (CHU.N) 18.10 +0.35 +1.97 327754
中国电信 (CHA.N) 58.85 +0.85 +1.47 33581
中芯国际 (SMI.N) 2.57 +0.07 +2.80 58001
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.79 -0.18 -4.53 2600
(完)
--整理 张明钧
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。