〔香港新股〕中铝矿业国际拟4月下旬参加聆讯,募资不超10亿美元--IFR

路透3月16日电---据汤森路透旗下IFR报导，中铝矿业国际计划于4月下旬参加港交所聆讯，希望通过上市募集资金不超过10亿美元。该公司计划拿到监管部门批文后，马上开始进行推介。

中铝矿业国际由中国铝业公司分拆出来，是次拟上市的资产主要包括位于秘鲁的特罗莫克铜矿，该铜矿市值22亿美元。是次交易由法巴(BNPP.PA)、中金、摩根士丹利(MS.N)和渣打(2888.HK)(STAN.L)主承销。

中国最大的铝业公司--中国铝业公司是沪港两地上市的中国铝业(601600.SS)(2600.HK)的母公司.(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)