〔基金产业〕美国股市基金最近一周流入资金创六个月以来最佳--理柏

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透纽约3月15日电---汤森路透旗下理柏(Lipper)的数据周四显示,截至3月14日结束当周,以金融机构为主的美国基金投资者回流股市的资金达96亿美元.
上市交易基金(ETF)占了股市基金净流入的全部.其中State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY.P)就占了将近半数,新增了45亿美元资本投入.
扣除ETF交易量,股市基金现金净流出总计11.3亿美元.
3月14日当周正值美国股指标普500.SPX上涨逾3%,且收在2008年春季市场开始走跌以来的最高位.
但即使风险偏好上升,想持有固定收益资产的意愿也增加.
应课税债券基金录得净流入59亿美元,免税市政基金净流入7亿美元.
货币市场共同基金净赎回68亿美元.理柏数据显示,过去12周当中,该板块有10周呈现资金外流.
为了追求收益,投资人投入将近19亿美元至投资级公司债,而高收益债券基金吸引了净流入4.87亿美元.
新兴市场股市与债券基金也均获得新资金挹注,分别净流入4.69亿美元及4.63亿美元.(完)
--编译 李婷仪;审校 孙茉莉
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。