〔基金产业〕美国股市基金最近一周流入资金创六个月以来最佳--理柏

路透纽约3月15日电---汤森路透旗下理柏(Lipper)的数据周四显示,截至3月14日结束当周,以金融机构为主的美国基金投资者回流股市的资金达96亿美元.

上市交易基金(ETF)占了股市基金净流入的全部.其中State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY.P)就占了将近半数,新增了45亿美元资本投入.

扣除ETF交易量,股市基金现金净流出总计11.3亿美元.

3月14日当周正值美国股指标普500.SPX上涨逾3%,且收在2008年春季市场开始走跌以来的最高位.

但即使风险偏好上升,想持有固定收益资产的意愿也增加.

应课税债券基金录得净流入59亿美元,免税市政基金净流入7亿美元.

货币市场共同基金净赎回68亿美元.理柏数据显示,过去12周当中,该板块有10周呈现资金外流.

为了追求收益,投资人投入将近19亿美元至投资级公司债,而高收益债券基金吸引了净流入4.87亿美元.

新兴市场股市与债券基金也均获得新资金挹注,分别净流入4.69亿美元及4.63亿美元.(完)