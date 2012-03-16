《台湾报摘》--经济日报3月16日

* 头版头条:

--第三阶段开放陆资来台投资大松绑,行政院昨日审查完成,新增开放陆资来台参股LED,面板、半导体、工具机、积体电路、电子及半导体生产用机械设备等五大关键性制造业,陆资投资现有事业比率由10%大幅放宽为低于50%,提高陆资来台诱因,为台湾产业注入新活水.

* 其他:

--财政部昨日宣布成立"财政健全小组",由财政部长刘忆如担任小组召集人,统筹财政与赋税改革.刘忆如表示,小组运作全程透明,并将在"不伤害经济与资本市场"的大原则下,推动社会最大共识的改革.

--经济部官员昨日表示,第三阶段开放陆资来台投资项目是按国内产业具因应能力,对我经济就业有利、和两岸具互补性、有助产业分工的三大原则松绑,并未涉及农业.对于具敏感性、涉及关键技术的产业,以及特定的公共建设项目,均订有限制条件及配套措施.

--大陆国台办主任王毅昨日指出,两岸投资保障与促进协议"完全有可能"在上半年签署,对于两岸服务贸易协议及货物贸易后续协商,王毅也强调,大陆将力争推动商谈取得实质进展,同时希望加快推进两岸金融领域合作,包括尽快商谈建立两岸货币清算机制. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如;审校 杨淑祯

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