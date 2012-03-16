《台湾报摘》--经济日报3月16日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
* 头版头条:
--第三阶段开放陆资来台投资大松绑,行政院昨日审查完成,新增开放陆资来台参股LED,面板、半导体、工具机、积体电路、电子及半导体生产用机械设备等五大关键性制造业,陆资投资现有事业比率由10%大幅放宽为低于50%,提高陆资来台诱因,为台湾产业注入新活水.
* 其他:
--财政部昨日宣布成立"财政健全小组",由财政部长刘忆如担任小组召集人,统筹财政与赋税改革.刘忆如表示,小组运作全程透明,并将在"不伤害经济与资本市场"的大原则下,推动社会最大共识的改革.
--经济部官员昨日表示,第三阶段开放陆资来台投资项目是按国内产业具因应能力,对我经济就业有利、和两岸具互补性、有助产业分工的三大原则松绑,并未涉及农业.对于具敏感性、涉及关键技术的产业,以及特定的公共建设项目,均订有限制条件及配套措施.
--大陆国台办主任王毅昨日指出,两岸投资保障与促进协议"完全有可能"在上半年签署,对于两岸服务贸易协议及货物贸易后续协商,王毅也强调,大陆将力争推动商谈取得实质进展,同时希望加快推进两岸金融领域合作,包括尽快商谈建立两岸货币清算机制. (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如;审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。