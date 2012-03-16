《台湾报摘》--工商时报3月16日

* 头版头条:

--开放两岸银行相互参股,立法院财委会昨日通过临时提案,要求金管会督促有意引进陆银参股的本地银行,必须先进行"资产重估",避免有贱卖国银的疑虑.对此，金管会主委陈裕璋也说"从价值浮现的角度来看,的确有其必要."

* 其他:

--金管会主委陈裕璋5月将赴北京参加IOSCO年会,预计会见大陆证监会主席郭树清.金管会希望能在下半年建构起两岸证券监理平台,并趁与郭树清会面时,替国内证券业争取"全资全照"、可投资期货事业、提高QFII额度等.

--松山－金浦航线航权分配引发的复兴航空强烈反弹,昨日傍晚民航局长尹承蓬宣布,交通部已经正式批准将航权分配给中华航空(2610.TW)与长荣航空(2618.TW),预计4月下旬对飞.至于航权分配引发的争议,民航局月内就会针对"国际航权分配级包机审查纲要"召开公听会,5月召开第二次公听会,6月会将修订的草案报给交通部.

--保险业风险资本额(RBC)中的股票评价,未来应会以均价方式计算,金管会主委表示,已交由保发中心研议,是否将股票均价改为RBC常态规定.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--记者 高洁如; 审校 黄凯

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