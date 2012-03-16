〔企业并购〕荷兰TNT与联合包裹合并谈判仍在进行,接近达成协议-消息

* 未计画在3月16日宣布达成协议--消息人士

* TNT和联合包裹周五料称仍在进行协商--消息人士

* 仍需要讨论最终价格等议题

路透伦敦/纽约3月15日电---美国联合包裹(优比速,UPS)及荷兰TNT Express TNTE.AS将需在周五向市场报告其合并谈判最新进展,而多位熟知谈判内容的消息人士表示,两家公司不太可能在周五宣布达成协议.

消息人士指出,两家公司需要更多时间敲定最后细节,但他们已经越来越接近达成协议,并将在周五表示他们仍在进行讨论.

"我认为不会再花上数周时间."一名消息人士表示.

根据荷兰的并购法规,联合包裹在与TNT Express接触后,有四周的时间来说明其意向.

"在社会层面的议题方面,已经做出许多让步."第二名消息人士指出,他是较接近联合包裹的人士.

"TNT的业绩是一大问题."该名消息人士补充道.

荷兰工会在征询雇员对联合包裹收购的相关疑虑后,已经致函TNT Express董事会.代表TNT Express员工的Marc van Kerkhoff表示,就业保障、雇用合约、以及未来公司所在位置都是主要的关切议题.

上述两位消息人士表示,双方已经暂停并购价格的讨论;TNT Express上个月已经回拒了联合包裹提出的49亿欧元(63.8亿美元)的收购价格.

第二名消息人士指出,联合包裹相信其收购TNT Express一案将不会遭遇庞大的反垄断障碍,第一阶段将取得欧洲监管机构的批准.

部分股东仍期望会有更高的出价,但联合包裹不太可能较上次提出的每股9欧元大幅加码,因TNT营运成绩不佳,同时也未有其他收购方出现.

上述消息人士表示,目前两家公司均排除了联邦快递(FedEx)(FDX.N)提出收购要约的可能性.

TNT Express拒绝置评.目前上无法联络上联合包裹代表置评.(完)