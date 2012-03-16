《全球重要经济事件一览表》--3月16日-3月23日

(除特别说明外,均为GMT时间)

3月16日(五)

斯德哥尔摩--瑞典央行全体理事会议.

巴黎--欧洲央行管理委员会成员暨法国央行总裁诺亚在有关央行学术性会议上发表讲话(1500).

马德里--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫参加货币与金融研究中心(CEMFI)主办的金融活动(1000).

法兰克福--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在货币政策国际研究论坛(International Research Forum on Monetary Policy)第七次会议上就当前经济情况和货币政策做演讲(1900).

法兰克福--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉将在ECB赞助的研究论坛上就货币政策发表开幕演说.

柏林--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)将召开新闻发布会(0930).

伦敦--英国央行金融政策委员会会议.

赫尔辛基--芬兰央行总裁利卡宁在欧洲一体化研讨班上发表讲话(1200).

3月18日(日)

柏林--德国财政部长朔伊布勒向预算委员会简要介绍第二轮希腊救援计划(1100).

3月19日(一)

香港--澳洲央行总裁史蒂文斯在2012年瑞士信贷第15届亚洲投资会议上发表讲话.

伦敦--美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔参加金融创新研究中心圆桌会议.

伦敦--智库查塔姆社(Chatham House)举行有关金融监管和实体经济的会议.

维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼参加欧债危机小组会议讨论.(1700)

新德里--国际货币基金组织(IMF)联合主办中国-印度高层会议(至3月20日).

华盛顿--葡萄牙财政部长加斯帕在彼得森国际经济研究所发表演讲,题为"葡萄牙:正赢得信誉和竞争力"(1630).

纽约州MELVILLE--纽约联邦储备银行总裁杜德利在长岛协会发表演说,内容为区域及全国经济情况.(1235)

纽约州FARMINGDALE--纽约联邦储备银行总裁杜德利实地参访乐器制造商D'Addario & Company Inc.(1530)

纽约州上城--纽约联邦储备银行总裁杜德利参加布克海文国家实验室(BNL)的圆桌讨论.(1740)

3月20日(二)

法兰克福--法兰克福金融峰会(至3月21日)

悉尼--澳洲央行公布3月6日货币政策会议记录(0030).

悉尼--澳洲央行助理总裁艾迪(Malcolm Edey)将在2012年Cards and Payments Australasia会议上讲话(0305).

法兰克福--欧洲央行管委会成员魏德曼与波兰央行管理委员会成员Andrzej Raczko出席法兰克福金融峰会上一座谈小组,主题为"央行在新机构框架下的角色"(1400).

法兰克福--国际清算银行(BIS)货币与经济部门副主管Claudio Borio出席法兰克福金融峰会上一座谈小组,主题为"国际监管对接"(1545).

华盛顿--美国财政部长盖特纳在众议院金融服务委员会"美国财长有关国际金融体系状况的听证会"上作证(1400).

华盛顿--美国参议院金融委员会举行听证会,审议鲍威尔(Jerome Powell)和史坦(Jeremy Stein)作为新任美联储理事的提名(1400).

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克将为乔治华盛顿大学商学院本科生作演讲,主题为"今日经济中的美联储及其角色"(1645).

密苏里州圣路易斯--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔将在华盛顿大学演讲.(2130).

3月21日(三)

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会与全行委员会会议.无公布利率计划(至3月22日).

伦敦--英国央行将公布3月7-8日货币政策委员会(MPC)会议记录.

伦敦--英国财政大臣奥斯本(George Osborne)提出2012年预算.

伦敦--英国预算责任办公室(OBR)将更新对英国经济和公共财政的预估.

雷克雅未克--冰岛央行公布利率决定.

法兰克福--卢森堡财长Luc Frieden将参加法兰克福金融峰会上的一讨论小组,主题为"欧元危机与政府债务"(0945).

法兰克福--世界银行集团(WBG)副行长兼司库Madelyn Antoncic将参加金融峰会上的一讨论小组,主题为"新系统性风险"(0800).

苏黎世--瑞士央行公布2012年3月的月度统计公报,以及月度银行业统计公报(0800).

悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔在2012年澳洲DCM峰会上发表讲话(2210).

3月22日(四)

华盛顿--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克在乔治华盛顿大学企管学院发表演讲.主题为"二次大战后的美联储".(1645)

日本神户--日本央行审议委员森本宜久会见商界高管并主持新闻发布会(0500).

苏黎世--瑞士央行理事丹亭在货币市场活动上发表讲话,题为"低利率的世界"(1700).

3月23日(五)

香港--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在第15届亚洲投资会议发表演说.(0100)

苏黎世--瑞士央行公布季度公报(货币政策报告--商业循环趋势).

伦敦--英格兰央行公布3月16日金融政策委员会会议记录.

华盛顿--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特为乔治城大学学生发表演讲,内容为职场生涯及美联储.(1830)

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 吴云凌

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