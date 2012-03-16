〔美国个股〕柯达蓄势重新进行专利标售,料将吸引热烈反应--消息人士

路透3月15日电---柯达(Eastman Kodak)EKDKQ.PK即将重新标售专利,有意竞标者已急切地排起长龙.

130年历史的柯达在今年稍早为了申请破产保护而暂停出售专利.但根据三位熟悉内情人士表示,柯达即将再度标售逾1,000项数位影像专利.

消息人士称,投资银行Lazard Ltd (LAZ.N)及Jefferies & Company Inc共同负责这次的专利标售,希望可卖出高达20亿美元.

"我们预计拍卖过程反应会很热烈,帮助我们达成把非核心影像专利资产转成现金的目标,"一位柯达代表说.

拥有10,000项专利的柯达,将为其Digital Capture和柯达影像系统服务(Kodak imaging Systems & Services)资产组合内的1,155项美国专利寻求一位买家.这是柯达重整工作的一大重点.该资产组合中还包括逾500项外国专利.

两位消息人士称,柯达料将继续持有与其核心印刷业务相关的专利.

根据熟悉内情的两位人士说,有多家国际性厂商可能会是有兴趣的买家--其中有些还与柯达打过专利官司--英特尔(INTC.O)、三星SAGR.UL、苹果及富士胶片(富士软片,Fujifilm)FUJIFI.UL均在可能的买家之列.

根据柯达取得9.50亿美元破产保护融资的条款.有关专利出售一事必须在2012年6月30日之前向法院提出申请.

两名消息人士表示,柯达尚未向预期中的竞标者发出包括基本财务讯息在内的预告文件.(完)