〔台湾经济〕电价将调涨二成,油价缓涨机制也拟调高门槛--报载

路透台北3月16日电---台湾本地媒体苹果日报周五报导,台湾政府初步规划电价将分2波调涨,分别在5月与10月,各类用电平均调幅2成到2成5,国内共1,100万户的家庭电费将涨14.4%.

报导并表示,油价缓涨机制也拟调高门槛,未来国际油价调涨时,中油依公式算出的国内油价将不再采取现行减半调涨机制,而是一次涨足.

3月中旬时,经济部长施颜祥才对外表示,油电价调涨方案没有时间表.[ID:nST0439220]

苹果日报报导,马英九总统周四下午邀请行政院长陈冲,副院长江宜桦及内阁财经首长入总统府,经济部提出油气电价格调整的综合影响评估.马裁示时指出,须在反映成本、照顾弱势、节能减碳与产业竞争力的多重考量下深入研究,并指示经济部须提出兼筹并顾的最佳方案.府方和经济部不愿透露调涨方案内容,但据经济部官员透露,油电价确定双涨.

台湾主计总处官员曾表示,先前2月间桶装瓦斯和天然气涨价料对CPI年增率贡献0.04个百分点;至于水、电和油的价格各调涨10%计,对CPI可分直接、以及间接影响.其中以油和电价调升对物价的影响最大,若两者价格各调升一成,对CPI年增率一年约贡献0.357和0.356个百分点;水价若调升一成对CPI年增率贡献0.046个百分点.[ID:nST0504167]

台湾官方对今年通膨率预估为1.46%,主计处先前曾表示,根据模型推估,若是以OPEC(石油输出国组织)的油价涨升至每桶124美元,且台湾的中油以目前油价浮动机制如数反应油价调涨之下,今年的通膨率则将因此增加0.37个百分点.(完)