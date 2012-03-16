叙利亚危机持续一周年,支持者街头力挺阿萨德

更新版 1-中国央行：防止资金脱实向虚及不合理加杠杆，实施好稳健中性货币政策
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特3月15日电---在3月15日叙利亚危机持续一周年之际，总统阿萨德的支持者周四走上叙利亚各城市街头，以示对他的支持。
国有电视台的画面显示，数千人聚集在大马士革市中心，挥舞着阿萨德的头像以及叙利亚、俄罗斯和中国的国旗。中俄未与西方国家一道支持阿盟要求阿萨德下台的计划。
人们高呼：“巴沙尔，我们愿为你流血牺牲！”
土耳其暗示，该国或考虑支持在叙利亚内部建立一个“缓冲区”，以应对越境难民潮。随着叙利亚政府军最近在伊德利卜（Idlib）地区对反叛力量实施打击，涌入土耳其境内的叙利亚难民激增。
反对派活动人士表示，政府军向各地抗议当局的人群开枪，但市民则表示，抗议者只是在大马士革的Shaalan地区表达其愤怒。
联合国和阿盟联合特使安南继续推动其结束叙利亚暴力的提议，与叙利亚和俄罗斯高官进行会谈。
安南发言人艾哈迈德· 法齐(Ahmad Fawzi)周四在日内瓦表示：“会谈的大门依然开着。我们还在就安南先生的提议与叙利亚当局进行接触。他一天中一直在与叙利亚外长进行电话联系。”
但西方外交官私下表达了对安南成功机会的悲观看法。
叙利亚周三表示，该国对安南的提议给出了“正面”回应，但中东地区一名西方外交高官表示，叙利亚当局回绝了安南的想法。（完）
--编译：靳怡雯;发稿：王凤昌
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。