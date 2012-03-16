〔韩国个股〕现代与起亚出脱Hyundai Wia持股,共计3.01亿美元--消息

路透首尔3月16日电---消息人士表示,现代汽车(005380.KS)和起亚汽车(000270.KS)以整批售股的方式,以每股131,600韩元出脱260万股Hyundai Wia Corp(011210.KS)的股票.

现代与起亚共售得约3,400亿韩元(3.0147亿美元),价格在报价区间的低端.

0134GMT时,汽车零件制造商Hyundai Wia股价下跌5%.

"大多数的股票是买给外国投资者,"这位消息人士说.他因未获授权对媒体谈话而不愿具名.(完)