〔新债招标〕台湾台电增发逾45%无担债,惟美债偏空料令买盘趋保守(更新版)

(新增市场人士看法与细节) * 于美债殖利率大弹前投标,仍增发逾45% * 下周土银次顺债标售,可观察寿险是否转趋保守 路透台北3月16日电---在银行与寿险资金追捧下,台湾最大公司债发行单位--台电周五以增额发行逾45%,标出160亿台币无担债.10年券1.50%的定价利率更落在预期区间低端. 惟因是在美债殖利率大弹之前投标,因此市场人士认为,这不能被视作利多,对债市亦不具有激励效果.下周要登场的土地银行25亿台币次顺位金融债,才会反映市场真正的想法.若靠向1.48-1.50%,就代表买盘的风险意识升温. 台电今日一早公布,今年首度标售的10年期无担保公司债以1.50%定价,落于1.50-1.55%预期区间的低端,发行72亿台币;七年期券以1.37%定价,落在市场预期1.35-1.40%的中间,金额43亿;五年期债券以1.23%定价,也落在市场预期1.20-1.25%的中间,金额45亿. "看到美债弹,大家心里都毛毛的...但已经委标了,不能撤."一证券商承销主管称. 另一证券商承销人员则指出,虽然国际债市偏空,不过台湾有本身的结构性因素,市场资金还是相当泛滥,在去化管道有限下,殖利率弹升幅度料不大. "寿险业前两月新增保单金额比去年增加20%,这些钱能投到哪去?"他说. 他们提及,若要观察寿险与银行业对利率走势的态度,可将21日将投标的土地银行次顺位金融债列为重点.在美债弹升前,包括上海银行、台北富邦银行的次顺债,都以1.48%对外询价.以此相比,土银的次顺债是有机会标在1.45%. "但环境已经变化,若寿险态度趋于保守,利率将走高.但也要看土银的态度如何."一承销人员说. 受美联储指经济"温和扩张"言论打击,美国指标10年期公债价格US10YT=RR周二、三连续弹升25个基点,台湾10年公债101/5A01105=TWO殖利率也弹破10年期公债指标.TW10YTBI的半年线支撑1.297%.惟美债周四已回稳,令101/5殖利率周五开盘后小幅下跌. 本次标售的台电公司债,为该公司首度标售无担保公司债,因台湾立法院已在去年底通过国营事业管理法修正案,国营事业不需为了发行公司债找担保银行保证,因此每年可以省下不少保证费用.[ID:nST0425722] 台电由于为百分之百国营,且为独占的电力事业,评等优良,发行利率也是公司债市场最主要的参考指标.标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等.(完) --记者 董永年; 审校 林高丽